Вечером 6 февраля в Италии на стадионе «Сан-Сиро» пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр. Сценарий шоу по традиции держится в секрете. Но после репетиции, которая прошла накануне, подробности начинают просачиваться в сеть. Чего ждать от открытия? И на какие медали претендуют российские атлеты? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Аделия Петросян во время выступления

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Зимняя Олимпиада в Италии уже стартовала, и на соревнованиях по керлингу даже произошел первый резонансный эпизод — отключение света. Но пока это все, можно сказать, только присказка. Первые медали будут разыграны 7 февраля, а за день до этого все ждут церемонии открытия. Нам обещают красочную программу с участием знаменитого певца Андреа Бочелли и американской поп-дивы Мэрайи Кэри.

Огонь впервые в истории будут зажигать в двух чашах. Предположений по поводу того, кто это будет делать, масса. СМИ пишут, что в Милане огонь зажжет знаменитый горнолыжник Альберто Томба, а в Кортине-д’Ампеццо — горнолыжница Дебора Компаньони. Но так ли это? Один из комментаторов церемонии, Отар Мамучашвили, уверяет, что правду мы узнаем в последний момент: «На примере прошлых Олимпиад, где-то за 15-10 минут это могут сообщить, а могут вообще держать в тайне и от комментаторов».

Российский спортсменов в Италии будет немного, всего 13 человек в семи видах спорта. В первую очередь медальные надежды связаны с фигурным катанием, в котором выступят Петр Гуменник и Аделия Петросян. Шансы последней на победу самые высокие, даже по мнению букмекеров. Но тренер Петросян, знаменитая Этери Тутберидзе, как всегда, очень осторожна:

«Я пока не понимаю, как это будет. Но как будто бы должно быть интересно. Я и Адели сказала, что развязка должна быть интересной».

Не менее интересно будет посмотреть на то, что смогут противопоставить звездам лыжного спорта Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Здесь прогнозировать еще сложнее, но о надеждах здорово сказал заслуженный тренер России Юрий Каминский: «Очень хотелось бы, чтобы они задницу надрали Клебо и всей этой компании».

Есть на Играх еще одна дисциплина, где от российского спортсмена можно ждать успешного выступления. Речь о ски-альпинизме, который представляет Никита Филиппов. Кроме того, в хоккейной сборной приехали игроки НХЛ, так что качество в этом виде, даже без сборной России, точно будет на уровне. Но это все чуть позже, а 6 февраля ждем открытия Олимпийских игр в 22:00.

Владимир Осипов