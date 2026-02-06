Роспотребнадзор выявил нарушения в семи кофейнях Duo в Екатеринбурге

В Екатеринбурге Роспотребнадзор завершил эпидемиологическое расследование по случаям отравления посетителей кофеен Duo («Дуо»). Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, специалисты обнаружили нарушения санитарных норм на всех проверенных точках сети.

Всего было обследовано семь кофеен: ул. Куйбышева, 44; ул. Репина, 94; ул. Толмачева, 22; ул. 8 Марта, 46; ул. 8 Марта, 149; ул. Вайнера, 9; ул. Малышева, 71, а также поставщиков сырья — ООО «Десертком+» и ООО «Парогрупп».

На всех семи точках сети было установлено отсутствие документов по системе ХАССП, несоблюдение требований к маркировке и хранению продукции, а также нарушения дезинфекционного режима. У семи сотрудников кофеен и одного повара ООО «Парогрупп» выявлен золотистый стафилококк. В связи с этим они были отстранены от работы.

Лабораторные исследования проб выявили в 11 пробах готовой продукции бактерии группы кишечной палочки (БГКП) и повышенную общую микробную обсемененность (КМАФАнМ), в том числе в 6 продуктах «Пенка» от обоих поставщиков. В пяти смывах обнаружена кишечная палочка (БГКП), в двух смывах — золотистый стафилококк. Все проверенные рабочие растворы дезинфицирующих средств не соответствовали нормам.

После проверки была проведена заключительная дезинфекция и повторная проверка кофеен. Шесть из них устранили выявленные нарушения. Еще одну кофейню на ул. 8 Марта, 149 Железнодорожный районный суд закрыл на 30 суток из-за того, что не были устранены нарушения.

Напомним, первые жалобы на отравление напитками и блюдами в Duo начали поступать в конце новогодних выходных. Известно, что семь посетителей екатеринбургских кофеен Duo («Дуо») обратились в больницы с острыми кишечными инфекциями. Ранее «Ъ-Урал» писал, что суд приостановил деятельность поставщика кофеен Duo — ООО «Десертком+» на 90 суток.

Полина Бабинцева