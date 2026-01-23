Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Кофе оставили без сладкого

Суд приостановил на 90 суток деятельность поставщика десертов для кофеен Duo

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приостановил на 90 суток деятельность ООО «Десертком+» — поставщика десертов для сети городских кофеен Duo. Сторона ответчика полностью согласилась с составленным протоколом. Ранее восемь кофеен Duo закрылись из-за жалоб посетителей на отравления.

Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

Суд постановил приостановить на 90 суток деятельность ООО «Десертком+» по ст. 6.6 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Представитель Роспотребнадзора указал на целый комплекс нарушений: предприятие работает без системы ХАСПП (система управления безопасностью пищевой продукции); в помещениях не производятся влажные уборки; их планировка не соответствует стандартам; нет защиты от грязи и плесени на поверхностях цеха; оборудование работало без вытяжек; у сотрудников организации не было медицинских книжек.

Представитель ответчика Георгий Краснов сказал, что организация согласна с протоколом. Он отметил, что поставщик с конца зимы собирался переносить оборудование на другое место. По его словам, договор аренды расторгнут, в этом помещении больше не планируется производство десертов.

Ранее закрылись восемь кофеен Duo — после начала проверок Роспотребнадзора, которые начались из-за массовых жалоб горожан на отравления. Посетители заказывали в кофейнях десерты и напитки, а через несколько часов чувствовали себя плохо и обращались к помощи медиков. По результатам исследования Роспотребнадзора, в готовой пищевой продукции кофейни были обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП)

Другой поставщик пищевых продуктов сети кофеен — ООО «Парогрупп» — прекратил деятельность, но Роспотребнадзор все равно проводит его обследование на предмет эпидемиологических нарушений.

По итогам проверки Роспотребнадзор направил сети кофеен предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (в том числе дезинфекции), а также об изъятии из оборота продукции неизвестного происхождения.

«Сеть кофеен Duo с уважением сотрудничает с Роспотребнадзором, предоставляет всю продукцию и документы, ожидает завершения расследования и официальных результатов»,— подчеркнул Георгий Краснов.

Артем Путилов

