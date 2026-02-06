Неотразимый Slavic style

Славянская эстетика вновь заполонила соцсети. Это явление пользователи назвали Slavic style. Иностранные блогеры активно записывают видео под песни русских рэперов с народными мотивами, под современные звуки балалайки и баяна. Параллельно крупные бренды выпускают шапки-ушанки за тысячи долларов, а мировые звезды стремятся привлечь внимание русскоговорящей аудитории, используя этот стиль. Подробности — у Владислава Викторова.

Большую популярность Slavic style получил несколько лет назад. Тогда в TikTok иностранные блогеры надевали меховые шапки и шубы и снимали видеоролики под песню Кати Лель «Мой мармеладный». Сейчас у тренда новая волна популярности, говорят собеседники “Ъ FM”. Он распространился и на мировых знаменитостей. Так, в конце января Мадонна выложила фото в шапке-ушанке с советской красной звездой. Впрочем, позже некоторые пользователи осудили певицу. А характерный «холодный» взгляд Мелании Трамп пытаются повторить люди со всего мира. В социальных сетях он получил название Slavic stare из-за c ассоциации с «неэмоциональными русскими».

На это в русскоязычном сегменте начал набирать популярность ответный тренд, где девушки из СНГ показывают свои детские фото вместе со slavic stare от рождения, рассказала контент-креатор сервиса Unisender и ведущая YouTube-канала «Новое сообщение» Марья Уросова:

«Такие авторы показывают пользователям за границей, как правильно делать slavic stare, и все это под песни российских исполнителей. Сейчас композиции "Тату", например, включают на всех хоккейных матчах. Тема России активно используется и косметическими брендами, если мы говорим про эффект зимнего, свежего макияжа. Рестораны пробуют повторить какую-то исконно русскую кухню. Это работает, потому что это что-то очень непривычное для остального мира. Например, то, как девушки ведут себя в отношениях с парнями в России, это абсолютно другая культура».

Активно привлекать внимание русскоязычной аудитории стали и немецкие блогеры. В конце декабря в соцсетях начал набирать популярность тренд «филяй». По данным агентства Sidorin Lab, за два месяца видео на эту тему охватили 62 млн пользователей на различных платформах.

Все началось с ролика немецкого блогера, модели и рейвера Самуэля Домена. Он записал танец с обнаженным торсом под технотрек Vielleicht Vielleicht. Русскоязычная аудитория адаптировала сложное немецкое слово в просторечное «филяй» и стала так называть самого Самуэля.

Однако ему такая популярность не понравилась. Блогер просил новых подписчиков не писать ему комментарии на русском языке, так как они снижали его охваты на европейскую аудиторию. И тогда тренд подхватили другие немецкие звезды. Они начали танцевать под русские песни «Катюша», «Матушка-земля» и хит Валерии «Часики». Подобные действия — продуманный пиар-ход, считает руководитель отдела в digital & SMM в Greative Валентина Чибисова:

«В мировом информационном поле русское как будто запрещено, а все запрещенное привлекает. Также наше сообщество достаточно большое и активное. В соцсетях это большая аудитория, которую можно таким образом привлечь. Мои любимые "филяй" либо поняли это сами, во что я верю чуть меньше, либо нашлись люди, которые им подсказали, что можно поймать выгоду, и посоветовали больше работать на активную аудиторию, которая этому только рада».

Чтобы привлечь к себе СНГ-аудиторию, иностранные инфлюенсеры начали записывать ролики, как учат русский. Такие видео собирают миллионы просмотров. На них блогеры пытаются повторить популярные скороговорки, выражения вроде «привет» и «я тебя люблю», а также петь русскоязычные песни. «Славянской эстетикой» активно пользуются и люксовые бренды. В начале февраля итальянский модный дом Bottega Veneta представил шапку-ушанку в советском стиле стоимостью около 113 тыс. руб.

Ангелина Зотина