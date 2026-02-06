«Производить текилу можно только из голубой агавы»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joe Raedle / Newsmakers / Getty Images Фото: Joe Raedle / Newsmakers / Getty Images

Конкистадоры принесли Мексике немало бед и одно безусловное благо. Они подарили ей текилу, ставшую частью мексиканского культурного кода на столетия вперед. До появления Кортеса индейцы не владели тайной перегонки и употребляли лишь слабенький пульке, подобие пива из агавы, местного дикого кактуса.

Испанские завоеватели предпочитали европейский бренди, но в Европу за ним не набегаешься, пришлось конкистадорам представить местный перегонный куб. Так мексиканцы получили из агавы крепкий мескаль.

Уже в начале XVII века заработал первый заводик по производству кактусовки в городке Текила, тоже, к слову, основанном конкистадорами. Здесь кактусовый самогон окончательно обрел национальную идентичность.

Сегодня текила — национальное достояние Мексики. Производить ее можно только из голубой агавы и только в штате Халиско и еще нескольких муниципалитетах. И пусть европейцы по-прежнему предпочитают бренди, мексиканцам все равно. Им тоже есть чем гордиться.

Павел Шинский