Ввод жилья на Северном Кавказе за 5 лет вырос на 81%

Аналитики «Циана» изучили динамику жилищного строительства в России за последние пять лет и выявили резкий рост на Северном Кавказе — ввод жилья здесь увеличился на 81%. Общий объем ввода по стране в 2025 году составил 108,1 млн кв. м, почти как в 2024-м (107,8 млн кв. м), но на 2% меньше рекорда 2023 года (110,4 млн кв. м). Четвертый год подряд показатель превышает 100 млн кв. м, хотя планы правительства на 120 млн кв. м к 2030 году пока далеки от реализации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Население активно строит индивидуальное жилье (ИЖС): в 2025 году ввели рекордные 63,5 млн кв. м, на 2% больше, чем годом ранее, и это 59% от всего ввода. ИЖС впервые превысило долю девелоперов в 2021 году (53%) и с тех пор растет, прибавив 29% за пять лет. Эксперты отмечают искусственный фактор — регистрацию ранее неучтенных домов по дачной амнистии, а реальный рост сдерживают высокие ставки ипотеки, ужесточение семейных программ и удорожание стройматериалов.

Строительство многоквартирных домов (МКД) падает второй год: ввели 44,6 млн кв. м, на 2% меньше 2024-го. Причины — меньше запусков в 2022–2023 годах по сравнению с 2021-м и переносы сдач на 2026 год. Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циана», подчеркивает: во втором полугодии спрос восстановился, а отмена моратория на штрафы за срывы сроков сократила падение — в первом квартале 2025-го разрыв с 2024-м достигал 17%.

Девелоперы уходят из столиц в регионы: в 2021 году Москва, Подмосковье, Петербург и Ленобласть давали 34% ввода МКД, в 2025-м — менее 30%. Абсолютные объемы в Москве упали на 4%, в Подмосковье — на 17%, в Петербурге — на 23%, хотя по стране МКД выросли на 3%. На Дальнем Востоке доля поднялась с 3% до 5% (+39% в абсолюте) благодаря дальневосточной ипотеке, а Северный Кавказ прибавил 81% за счет низкой базы, обеления рынка и роста доходов.

Среди лидеров по росту ввода МКД за пять лет — Тюменская область (+82%), Ставропольский край (+43%), Нижегородская область (+38%). В ИЖС темпы выросли в 2–4 раза в Тверской и Мурманской областях, Тыве, Алтае, Крыму, Дагестане, Чечне, Бурятии, Забайкалье и Приморье. Также ИЖС концентрируется в пригородах столиц: доля Подмосковья выросла с 12% до 15%, Ленобласти — с 4% до 5%.

Станислав Маслаков