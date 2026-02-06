Зарубежные СМИ: Из-за чего в Space X заподозрили «китайский след»?

В компании Space X заподозрили китайский след. Как стало известно Reuters, два сенатора США призвали Пентагон провести проверку корпорации Илона Маска на предмет возможного влияния инвесторов из КНР. Агентство подчеркивает, что основным источником дохода Space X остается глобальная система спутниковой связи Starlink. Ведущие мировые СМИ обсуждают, почему Вашингтон тревожит влияние иностранных инвесторов. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

Участие Китая в американской Space X сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Энди Ким назвали угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов. Как пишет Reuters, они призвали Пентагон срочно проверить корпорацию, нет ли там китайских вложений.

По их версии, инвесторы покупали акции Space X тайно, переводя средства через организации на Каймановых и Виргинских Островах. Корпорация вплетена в критическую инфраструктуру США, и любой иностранный акционер, у которого в руках окажется доступ к чувствительной информации или технологиям, вызывает волнение в Вашингтоне, объясняет агентство.

В Space X пока не комментировали этот запрос, но с такими проверками корпорация сталкивается не впервые. Еще год назад Пентагон и ВВС США организовали три инспекции из-за опасений по поводу нарушения Маском требований доступа к секретным данным. Как отмечали собеседники The New York Times, бизнесмен не предоставлял министерству некоторые детали встреч с иностранными лидерами.

Тем временем, как ожидает Bloomberg, Илону Маску скоро удастся привлечь еще большее число инвесторов. 2 февраля миллиардер объявил о слиянии Space X и своего стартапа в области искусственного интеллекта xAI. Объединенная компания оценивается в $1,25 трлн. Одни отраслевые аналитики заверили Bloomberg, что эта сделка привлечет огромный пул интересантов с Уолл-стрит, другие отметили, что приобретение выглядит скорее спасательной операцией, чем слиянием. Похожее случилось и с соцсетью Х, которая показывала неутешительные финансовые результаты.

В распоряжении The Wall Street Journal оказалась служебная записка, которую Маск разослал своим сотрудникам 2 февраля. В ней говорилось, что ближайшей приоритетной задачей Space X станет запуск спутников с искусственным интеллектом.

При этом в другом материале Reuters указывает, что основным источником прибыли Space X остается Starlink. В 2025 году корпорация получила примерно $8 млрд, и система спутниковой связи принесла от 50 до 80% от этих доходов. Этот бизнес агентство называет главным драйвером роста Space X в преддверии возможного IPO.