«Вся эта дискуссия очень показательная»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dior Фото: Dior

Недавно один известный журналист, эксперт в области мужской моды и блогер неожиданно для многих и, кажется, самого себя буквально всколыхнул Telegram, иронично прокомментировав коллекцию сумок с обложками книг от Dior и заметив, что самое занятное в этой истории — то, что большую их часть будут носить люди, которые в жизни не читали ничего длиннее меню в ресторане.

После этого развернулась довольно жесткая и при этом странная дискуссия, где совершенно не по делу его обвинили в том, что он якобы утверждает, будто богатые не читают книг, хотя такого посыла в его словах не было вовсе.

Более того, аргументация тех, кто пытался ему возражать, выглядела так, будто книги они как раз и не читали: в ход пошли рассуждения в духе того, что Бодлер — это сложная литература XIX века, которые, конечно, нам, декадентам, смешны.

Хорошо, что они хотя бы не добрались до Джеймса Джойса, потому что в моем личном университетском опыте не было ничего моднее, чем парень в одежде от японских дизайнеров с книжкой Джойса на языке оригинала. И, что важно, этот парень книжку действительно читал.

Вся эта дискуссия, как бы смешной ни была, особенно в контексте отдельных комментаторов, на самом деле очень показательная, потому что здесь довольно отчетливо проявляется культурный разрыв, когда послание не доходит до своей аудитории. Ведь Джонатан Андерсон эти книги не просто читал — они для него имеют реальное личное и культурное значение, о чем он сам рассказывал, в том числе упоминая, что с автором «Дракулы» Брэмом Стокером он жил в Дублине на одной улице.

А те, кто покупают эти сумки, очень часто выбирают их потому, что обложка красно-желтая или слово кажется забавным. И это не противостояние читающих и не читающих, а ситуация, в которой культурный код дизайнера просто не считывается большей частью аудитории. И, пожалуй, самое печальное здесь в том, что это послание заставляет купить аксессуар, но почти никогда — прочитать книгу.

Анна Минакова