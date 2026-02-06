Офисный сегмент за год продемонстрировал нетипичную для себя динамику. По оценкам консалтинговых компаний, интерес к таким пространствам в 2025 году снизился, корректировка в пределах 25%, в том числе по аренде. Преимущественно это касалось малого и среднего бизнеса. Но запрашиваемые арендные ставки стали выше: в отдельных классах они увеличились почти на треть.

Разная динамика спроса и цен, полагают эксперты компании Sezar Group, свидетельствует, что рынок отныне не живет по привычной логике. В начале года рост ставок был обусловлен не столько поведением арендаторов, сколько ростом стоимости обслуживания зданий. Дороже стали услуги клининга, охраны, обслуживания инженерных систем. Дополнительную нагрузку создавала стоимость заемных средств: значительная часть комплексов реализуется с их привлечением.

Но все же говорить о перегреве на рынке пока не приходится. Общий уровень свободных метров был низким — менее 5% в ключевых локациях, что указывает на ограниченность объема качественного предложения. Наиболее устойчив, отмечают эксперты, в текущих условиях — класс B. Для большинства игроков этот сектор остается оптимальным решением по соотношению стоимость/качество, арендаторы в этом классе реже сменяют адреса.

В высокобюджетных классах движение более существенное, но именно класс B сглаживает колебания ставок и занятости в целом по рынку. Объем продаж офисных метров в этом году, вероятно, сократится более чем вдвое в сравнении с 2025-м, полагают брокеры, так как инвесторы не торопятся выходить на сделки, ожидая более комфортных условий финансирования.

Светлана Бардина