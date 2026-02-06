Эскиз Микеланджело продали на аукционе за рекордные $27,2 млн

Недавно обнаруженный черновой рисунок авторства итальянского художника эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти продали на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за $27,2 млн.

На аукционе за эскиз боролись как минимум четыре покупателя — в результате 45-минутных торгов цена выросла более чем в 13 раз в сравнении с изначальными $2 млн. Это рекорд для произведений Микеланджело — до этого самым дорогим был эскиз его авторства, проданный в 2022 году за $24,3 млн.

В Нью-Йорке был продан небольшой эскиз — по мнению искусствоведов, это черновой рисунок для потолка Сикстинской капеллы в Риме, который Микеланджело расписывал в 1508–1512 годах. Как сообщают эксперты, на этом рисунке сангиной изображена нога Ливийской сивиллы — эта пророчица изображена в восточной части потолка Сикстинской капеллы. Другой сходный эскиз находится в нью-йоркском Метрополитен-музее. Сохранилось довольно мало черновых рисунков для Сикстинской капеллы — Микеланджело сделал сотни эскизов, однако после завершения работ распорядился уничтожить их.

Эксперты Christie’s, изучавшие происхождение этого конкретного наброска, сообщили, что с конца XVIII века он передавался из поколения в поколение в одной семье в Европе. Ее наследник, живущий в США, не был уверен, что работа принадлежит Микеланджело, и прислал ее фотографию в аукционный дом, чтобы определить ее ценность.

Яна Рождественская