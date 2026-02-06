Ставропольский край вошел в топ-10 регионов-производителей органической продукции
Роскачество обновило рейтинг регионов России по числу сертифицированных производителей органической продукции за 2025 год. Ставропольский край занял девятое место с шестью такими производителями.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Семь новых субъектов появились в списке органических регионов: Брянская, Псковская, Мурманская и Челябинская области, Карелия, Якутия и Камчатский край. Производители из этих территорий прошли сертификацию в аккредитованном органе «Роскачество — Органик». Теперь общее число органических регионов достигло 57.
Воронежская область удерживает лидерство с 21 сертифицированным производителем. Белгородская область поднялась на второе место с 17 компаниями — на одну больше, чем год назад. Московская область замыкает тройку с 15 производителями.
Краснодарский край расположился на четвертом месте (13 производителей), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — на пятом (12). Калужская область вышла в шестую строчку с девятью компаниями. Ярославская, Тульская области и Мордовия разделили седьмое место (по восемь производителей у каждой). Самарская и Новосибирская области замкнули восьмую позицию с семью.
Ставропольский край набрал шесть производителей и обошел Севастополь, Крым и Алтайский край, у которых по пять. В 2024 году Воронеж лидировал с 21, Белгород имел 16, а Краснодар — 12.
Органический рынок в России растет: в 2024-м добавилось восемь регионов, а в 2025-м — еще семь. Сертификация подтверждает соответствие строгим стандартам — без синтетических пестицидов, ГМО и химических удобрений. Роскачество ведет реестр и публикует актуальные списки на своем сайте.
Этот рейтинг отражает интерес фермеров и агрокомпаний к органике. В Ставропольском крае, известном сельхозпроизводством, шесть сертифицированных игроков теперь конкурируют с лидерами. Полный список доступен в материалах Роскачества.