Виды Сухума

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Виды Сухума

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Итак, зимний Сочи, дальние поездки на каршеринге. Конечно, Абхазия — непризнанная республика совсем рядом. Мимо поворота на аэропорт и новую дорогу в горы, оставляем где-то справа «Сириус» и поселок Веселый. Помнится, лет 30 назад тут не было ничего, кроме сталинского ДК и жутковатого лагеря отдыха с одним на всех туалетом на улице. И вот она — граница, с дьюти-фри, пограничниками и просмотром паспортов. Потом дорога, солнечные зимние субтропики. По-прежнему разбитый гагринский вокзал. Зато отличная здесь набережная, автобусные остановки, отсылающие к творчеству Церетели.

Поворот в горы мимо развалин Бзыбского храма и крепости. Постепенно зелень субтропиков остается позади, появляется снежок, потом сугробы. И вот уже огромные джипы буксуют в колеях, а я на съемной «микре» легко долетаю до озера Рица, где в праздник 23 февраля нет абсолютно ничего — ни ресторанов, ни даже передвижных кофеен, не говоря уже о туалетах. Зато красиво. На обратном пути нам дорогу преградил ослик, которого мы назвали «таможенником». Он упрямо стоял перед капотом, иногда перебегая к окошку водителя, где громко щелкал немалыми зубами. Еле вырвались.

А в другой раз мы поехали в Новоафонские пещеры, которые были закрыты на выходной, но для уважаемых гостей, для нас, их открыли. Заодно повезло случайной группе туристов. А вот Новоафонский монастырь всегда открыт людям и радует. Особенно если прогуляться по берегу плотины-электростанции, построенной монахами, а потом выйти к заброшенной ж/д-станции Псырцха. Очень красивый павильон, построенный позднесталинским архитектором Лежава.

Вообще ощущение заброшки здесь было, как в постапокалиптических сериалах. С мая 2025-го дважды в день тут останавливается поезд из Сухума. Даже жаль.

Отдельный рассказ о поездке в поселок Солох-аул, родину краснодарского чая. Это 70 км от Центрального Сочи. Знаменит горный поселок тем, что в 1907 году Иуда Кошман заложил здесь, на берегу реки Шахе, самую северную в мире чайную плантацию. Помните, как в рекламе: «Хоррроший чай, краснодарский»?

Дмитрий Буткевич