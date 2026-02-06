Президент говорил

6 февраля исполняется 115 лет со дня рождения человека, чье президентство можно назвать одним из самых судьбоносных не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира. Биографы говорят о Рональде Рейгане как человеке контрастов. В жизни он очень сомневался в себе, но на публике буквально излучал уверенность. Рейган ненавидел коммунистов и коммунизм, однако именно он пошел на контакты с СССР и закончил холодную войну. «Ъ» решил отметить день рождения 40-го президента США неполной и субъективной подборкой его цитат, отражающих как взгляды, так и его чувство юмора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gary Cameron / Reuters Фото: Gary Cameron / Reuters

«Никогда не играл губернаторов» 1966 год. Рональд Рейган, в меру известный актер, участвует в предвыборной кампании на пост губернатора Калифорнии. Один из журналистов, освещающих гонку,— Лу Кэннон. Позже он станет едва ли не основным экспертом по Рейгану и напишет несколько его биографий. Во время той кампании журналист спросил у Рейгана, каким тот будет губернатором, если, конечно, победит. И немедленно услышал в ответ: «Не знаю. Никогда не играл губернаторов». По словам Кэннона, Рейган гордился своей голливудской карьерой и считал актерскую работу большим подспорьем в том, что касалось исполнения даже высшей должности в США. «Совершенно не знаю, как тут можно справляться, не будучи актером»,— как-то заметил он Кэннону уже перед уходом из Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Roy H. Williams / MediaNews Group / Oakland Tribune / Getty Images Фото: Roy H. Williams / MediaNews Group / Oakland Tribune / Getty Images

«Восстановление — это когда работу теряет Картер» В 1980 году Рейган выступил против действующего главы Белого Дома Джимми Картера и победил на президентских выборах. В борьбе, как оказалось, ему очень помогли и актерские навыки, и чувство юмора. В историю вошла его фраза: «Ну вот вы опять», которую он на теледебатах несколько раз повторял с деланной скукой, комментируя какое-нибудь из заявлений оппонента. Также до сих пор помнят его знаменитую характеристику политической карьеры Картера: «Он обеспечил себе место в истории, сумев продвинуться от “Джимми Кто?” до 39-го президента США». Впрочем, говорят многие аналитики, если и есть какая-то одна фраза, которая помогла Рейгану победить, то это слова, сказанные им американцам по случаю Дня труда, то есть 1 сентября 1980 года. «Рецессия — это когда твой сосед теряет работу. Депрессия — это когда работу теряешь ты. Восстановление — это когда свою работу теряет Картер». Через два месяца избиратели лишили президента Картера работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

«Вы же все республиканцы?» 31 марта 1981 года Рональд Рейган стал членом опасного клуба — президентов—жертв покушений. Стрелял в него некий Джон Уорнок Хинкли-младший. И не из-за политики. Он просто был помешан на актрисе Джоди Фостер, в которую влюбился, увидев в фильме «Таксист». Там главный герой как раз размышляет о покушении на видного политика, чтобы привлечь внимание к малолетней проститутке, которую играла Фостер. Хинкли, технически говоря, не попал в президента США. Пуля прошла мимо, ударилась о бронированный лимузин президента и срикошетила в Рейгана, попав ему в грудь. Потребовалась операция. Рассказывают, что, перед тем как получить наркоз, Рейган, уже лежа на операционном столе, обвел взглядом собравшихся врачей и медсестер и спросил: «Прошу вас, скажите мне, вы же все республиканцы?» На что получил ответ оперирующего хирурга Джозефа Джордано, известного своими либеральными и демократическими взглядами (годом раньше он голосовал за Картера): «Господин президент, сегодня мы все республиканцы». Рейган иногда вспоминал о покушении в публичных выступлениях. В 1987 году он произносил речь в Западном Берлине. В какой-то момент в толпе лопнул (или был специально проколот) воздушный шар и раздался хлопок, похожий на звук выстрела. «О, мимо»,— заметил напрягшийся на мгновение Рейган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Hulton Archive / Getty Images Фото: Diana Walker / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Фото: Hulton Archive / Getty Images Фото: Diana Walker / Getty Images

«Я подписал указ, объявляющий Россию вне закона» 11 августа 1984 года Рейган готовился выступить с обращением к нации. Проверяя микрофон, он пошутил: «Дорогие соотечественники, я рад вам сообщить, что только что подписал указ, объявляющий Россию вне закона навечно. Бомбардировка начнется через пять минут». В прямой эфир это, разумеется, не попало. Но микрофон был включен, запись осталась и уже к вечеру ее крутили по радио и телевидению. Шутку смешной никто не посчитал. Худшего времени для нее невозможно было и представить. Отношения США и СССР в тот момент были на дне. СССР только что бойкотировал Олимпиаду в Лос-Анджелесе. По данным некоторых источников, советские войска были кратковременно приведены в состояние повышенной боевой готовности, а самого Рейгана за его шутку критиковали и некоторые союзники США. Сам Рейган никогда не комментировал эти свои слова. Но они вполне укладывались и в выражаемое публично отношение президента к СССР. Годом ранее в одном из выступлений он упомянул «империю зла», правда, не назвав при этом Советский Союз, но из контекста было ясно, какую страну он имел в виду. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: White House Photographic Collection Фото: White House Photographic Collection Впрочем, нелюбовь к СССР основывалась у Рейгана не на русофобии, а на том, что президент чуть ли не на уровне рефлексов ненавидел коммунизм. Одна из его фраз на эту тему тоже стала крылатой: «Как распознать коммуниста? Это тот, кто читает Маркса и Ленина. А как распознать антикоммуниста? Это тот, кто понимает Маркса и Ленина».

«Самые страшные слова английского языка» Рональд Рейган был яростным противником «большого государства». «Государство — не решение. Государство — проблема»,— как-то сказал он. А еще он сравнил государство с автомобилем: «Народ должен говорить правительству, что тому необходимо делать. Правительство не указывает народу, что он должен делать. Народ — водитель, правительство — автомобиль». И, разумеется, все противники «большого государства» (не только в США, но и в других странах) вспоминают слова, сказанные Рейганом в 1986 году на пресс-конференции в Белом доме, когда обсуждался вопрос о государственной помощи американскими фермерам: «Вы же знаете, что самыми… страшными словами в английском языке я считаю вот эти: “Я из правительства, и я здесь, чтобы вам помочь”».

«Снесите эту стену» 12 июня 1987 года президент США прибыл в Западный Берлин на торжества по случаю 750-летия основания города. Он выступил с речью у Бранденбургских ворот — на виду не только у жителей Западного Берлина, но и восточной части города. Он много говорил о берлинской стене, называл ее шрамом, мешающим не только немцам, но и всей Европе. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: JГјrgen Ritter / ullstein bild / Getty Images Фото: JГјrgen Ritter / ullstein bild / Getty Images Едва ли не самой яркой фразой той речи было его личное обращение к советскому лидеру: «Генеральный секретарь Горбачев, если вы хотите мира, если вы хотите процветания Советскому Союзу и Восточной Европе, если вы хотите либерализации, приезжайте к этим воротам. Господин Горбачев, откройте эти ворота. Господин Горбачев, снесите эту стену!»