Министр обороны Румынии назвал идею «стены дронов» утопией

Идея создания «стены дронов» является нереалистичной. Об этом заявил министр обороны Румынии Раду Мируцэ в интервью изданию телеканалу Digi 24.

«Эта стена дронов, когда кто-то, как в компьютерной игре, опускает занавес, сквозь который не проникает абсолютно ничего — это утопия», — подчеркнул глава оборонного ведомства. Он отметил, что «ничего подобного» не существует ни в Румынии, ни в Польше, ни в северных странах.

Господин Мируцэ сообщил, что румынские военные постоянно передвигают технику ПВО «в зависимости от того, что … происходит на другой стороне Дуная», чтобы не допустить проникновение беспилотников.

Он также отметил, что над интеграцией системы защиты от БПЛА в национальную систему обороны еще «предстоит поработать», поскольку есть «определенные ограничения по совместимости». «Мы не говорим о системе, которая закроет все», — подчеркнул при этом министр.

С инициативой по созданию «стены дронов» вдоль границ с Россией выступила в сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Проект предполагает создание «многоуровневую противовоздушную оборону» с улучшенными системами обнаружения и отслеживания, а также инновационными и недорогими системами перехвата. Как сообщают источники, проект раскритиковали президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Джорджия Мелони и канцлер Германии Фридрих Мерц. Реализацию проекта поддерживают Польша и страны Балтии.