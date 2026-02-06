Суд ЕС подтвердил право стран союза конфисковывать ввезенные из РФ автомобили

Суд Европейского союза подтвердил право стран ЕС конфисковывать автомобили, ввезенные из России с нарушением санкций. Об этом написано в решении суда, передает «РИА Новости».

Согласно решению суда, попадающие под санкции ЕС автомобили не подлежат регистрации в странах союза и могут быть изъяты властями. В суде отметили, что антироссийские санкционные запреты распространяются на все товары, включенные в перечень запрещенных торговых наименований, утвержденный постановлением Совета ЕС. Если товар относится к санкционному регламенту, то индивидуальная проверка для применения санкций не требуется, указано в заявлении.

Причиной такого решения стал иск гражданина России, проживающего в Дюссельдорфе. Немецкая таможня отказала регистрировать его подержанный автомобиль, на котором он приехал из РФ, и конфисковала транспортное средство. Суд ЕС отклонил иск россиянина.

Ограничения в отношении России были введены Евросоюзом весной 2022 года после начала российско-украинского конфликта. С октября того же года под прямой запрет попали легковые автомобили и другие транспортные средства, которые, по оценке ЕС, приносят значительные доходы российской экономике.