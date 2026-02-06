Начинающиеся сегодня в Италии зимние Олимпийские игры стали ключевой темой обсуждения в международной прессе. Обозреватели анализируют текущую политическую ситуацию и рассказывают читателям о специфических аспектах спортивных состязаний.

The Guardian (Лондон, Великобритания) Добро пожаловать в новую холодную войну, весь мир нагрянул в Италию в условиях глобального политического кризиса Организаторы надеются на праздник зимнего спорта на Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортине, но напряженность не заставит себя долго ждать. В следующие 16 дней мир будет зачарован блеском и динамикой этих игр: горнолыжники, несущиеся с гор на скорости 150 км/ч, сноубордисты, крутящиеся, как гироскопы, балетная грация лучших в мире конькобежцев. Но в Милане-Кортине в условиях глобального политического хаоса также заваривается новая холодная война. На этой неделе президент МОК Кирсти Ковентри призвала, чтобы спорт «был нейтральной площадкой», отделенной от политики и действий правительств. Это было достойное заявление. Но она с таким же успехом могла бы петь псалмы в зоне боевых действий. В последние дни в Милане есть сильный импульс к тому, чтобы российским командам, участие которых запретили из-за войны на Украине, разрешили вернуться в спортивное сообщество.

Sportschau (Кёльн, Германия) Острые политические споры вокруг Олимпиады-2026 Президент МОК Кирсти Ковентри пытается держать политические темы подальше от зимних Олимпийских игр. Однако скандалы, протесты и петиции вызывают много шума. Нейтральный старт: 20 спортсменов из России и Белоруссии. Член МОК от России Шамиль Тарпищев с благодарностью воспринял слова Кирсти Ковентри. Кажется, как россиянин он снова чувствует себя более желанным гостем на международной арене спортивных функционеров. Непредсказуемая и агрессивная внешняя политика администрации Трампа является дополнительной проблемой для игр. Допинг и споры вокруг WADA (Всемирное антидопинговое агентство.— “Ъ”) — этой темы не удается избежать ни на одной Олимпиаде, Милан-Кортина не исключение. Файлы Эпштейна: глава оргкомитета по Олимпийским играм в Лос-Анджелесе в 2028 году Кейси Вассерман под давлением. Изменение климата имеет экзистенциальные последствия для зимних видов спорта: высокие температуры и недостаток снега затрудняют долгосрочное планирование. Поэтому МОК открыт к разным вариантам: перенос соревнований на январь, проведение игр в разных странах, ротация, больше видов спорта в закрытых помещениях — ничего не кажется немыслимым.

The New York Times (Нью-Йорк, США) В преддверии Олимпийских игр каждый в этом городе чем-то недоволен В Кортина-д`Ампеццо, центре проведения Олимпийских игр на севере Италии, некоторые жители, в том числе бывший олимпийский чемпион, недовольны постоянным строительством. Другие же недовольны тем, что они недовольны. Жители, похоже, разделились на две группы: одни относятся к строительству олимпийского комплекса враждебно, другие же признают необходимость модернизации инфраструктуры и даже приветствуют ее.

The Washington Post (Вашингтон, США) Какой вид спорта на зимних Олимпийских играх является самым опасным? Это не санный спорт и не фигурное катание Санный спорт выглядит безумно. Это самая быстрая дисциплина на зимних Олимпийских играх, где участники развивают скорость до 145 км/ч (90 миль в час). Скелетон выглядит еще безумнее — как санный спорт, но эти спортсмены летают лицом вниз и головой вперед. Тем не менее санный спорт и скелетон входят в число зимних видов спорта с самым низким уровнем травматизма. На самом деле наибольший процент травм приходится на соревнования по сноубордингу с прыжками или склонами, требующими от спортсменов выполнения воздушных вращений и сальто. Это стало известно благодаря исследованиям МОК, проведенным вместе с The Washington Post. Исследователи определили травмы как любые повреждения, требующие медицинской помощи и нарушающие нормальное функционирование, от ушибов до переломов костей. Серьезные травмы, из-за которых спортсмены вынуждены были пропустить как минимум семь дней, были редкими, но, как правило, сосредоточены в тех же видах спорта, где наблюдался самый высокий уровень травматизма. Наиболее же травмоопасным видом спорта является ски-биг-эйр — соревнование, где лыжники прыгают с трамплина и выполняют головокружительные акробатические трюки, в нем получают травмы 28,1% спортсменов. Этот вид спорта дебютировал на Олимпийских играх 2022 года.

