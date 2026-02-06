На Ямале и в Тюменской области зафиксирован рост погрузки на железной дороге

В январе в Тюменской области погрузка на сети РЖД составила 965,3 тыс. тонн — это на 2,4% больше, чем за тот же период 2025 года, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) погрузка достигла 1,13 млн тонн (+2,9%).

В Тюменской области в январе, в частности, было погружено 719 тыс. тонн (+0,7%) нефти и нефтепродуктов, 45,2 тыс. тонн (+3,7%) химикатов и соды, 23,1 тыс. тонн (-20,2%) кокса и 1,95 тыс. тонн (-73,9%) строительных грузов. Кроме того, в 1,3 раза выросла погрузка зерна — до 37,8 тыс. тонн.

На Ямале в прошлом месяце погрузили 1,11 млн тонн (+4%) нефти и нефтепродуктов, а также 7,9 тыс. тонн (-61,8%) руды железной и марганцевой. Отмечается рост погрузки машин, станков и двигателей в 1,5 раза (4,1 тыс. тонн), черных металлов — до 1,2 тыс. тонн (рост в 1,7 раза).

В целом погрузка на СвЖД составила 9,9 млн тонн, что на 3,4% меньше, чем в январе 2025 года. Грузооборот снизился на 14,4% и составил 14,9 млрд тарифных тонно-км, а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 18,8 млрд тонно-км (-13,8%).

Ирина Пичурина