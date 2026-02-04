Погрузка на Свердловской магистрали составила 9,9 млн тонн в январе

В январе погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) составила 9,9 млн тонн, что на 3,4% меньше, чем в январе 2025 года, сообщили в пресс-службе СвЖД. Грузооборот снизился на 14,4% и составил 14,9 млрд тарифных тонно-км, а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 18,8 млрд тонно-км (-13,8%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В прошлом месяце наиболее высокие объемы погрузки были зафиксированы у следующих грузов:

нефть и нефтепродукты — 3,2 млн тонн (+2,9%);

химические и минеральные удобрения — 1,8 млн тонн (+9,4%);

строительные грузы — 1,55 млн тонн (+21,5%);

руда железная и марганцевая — 684,1 тыс. тонн (-24%);

черные металлы — 587,4 тыс. тонн (-18,7%);

промышленное сырье и формовочные материалы — 413,5 тыс. тонн (-22,6%).

Отмечается снижение погрузки цветной руды и серного сырья, химикатов и соды, кокса, цемента, лесных грузов. При этом рост 1,3 раза продемонстрировала погрузка зерна.

На всей сети РЖД погрузка в январе 2026 года составила 89,3 млн тонн, что на 4% меньше, чем в январе прошлого года. Грузооборот снизился на 11,6% и составил 194,9 млрд тарифных тонно-км.

Ирина Пичурина