Еще один нижегородец вернулся из украинского плена 5 февраля
В результате обмена России и Украины военнопленными 5 февраля 2026 года еще один житель Нижегородской области вернулся на родину. Об этом сообщила региональный омбудсмен Оксана Кислицына.
Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова (слева) с россиянами, вернувшимися из украинского плена 5 февраля
Фото: уполномоченный по правам человека в РФ
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 5 февраля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен переданы 157 военнопленных ВСУ.
Как писал «Ъ-Приволжье», в результате предыдущих обменов из плена вернулись 49 нижегородцев.