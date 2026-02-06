Еще один нижегородец вернулся из украинского плена 5 февраля

В результате обмена России и Украины военнопленными 5 февраля 2026 года еще один житель Нижегородской области вернулся на родину. Об этом сообщила региональный омбудсмен Оксана Кислицына.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова (слева) с россиянами, вернувшимися из украинского плена 5 февраля

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 5 февраля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен переданы 157 военнопленных ВСУ.

Как писал «Ъ-Приволжье», в результате предыдущих обменов из плена вернулись 49 нижегородцев.

Галина Шамберина