Четверых нижегородцев освободили из украинского плена 2 октября

Еще четыре жителя Нижегородской области вернулись из украинского плена 2 октября 2025 года. Об этом сообщила региональный омбудсмен Оксана Кислицына на своей странице в соцсети.

Она отметила, что в результате невероятно сложных переговоров удалось добиться возвращения в РФ 205 человек. Среди вернувшихся нижегородцев трое военнослужащих и один гражданский, чье освобождение далось «огромными, титаническими усилиями».

Глава Арзамаса Александр Щелоков в свою очередь сообщил, что один из вернувшихся нижегородских бойцов — житель Арзамаса.

Как писал «Ъ-Приволжье», в результате предыдущих обменов из плена вернулись 45 нижегородцев.

Галина Шамберина