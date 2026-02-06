Рогов сообщил о трех пулях в груди у пережившего покушение замглавы ГРУ Алексеева

Переживший покушение замначальника главного управления Генштаба ВС РФ Владимир Алексеев находится в реанимации одной из больниц Москвы. У него три пули в груди, сообщил Владимир Рогов.

Владимир Рогов — председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

По словам господина Рогова, покушение на Владимира Алексеева произошло около 07:00 мск: киллер выстрелил три раза в спину генерал-лейтенанта в лифтовом холле жилого дома на Волоколамском шоссе, а затем скрылся.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета России, уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК). Ведется розыск стрелявшего мужчины.