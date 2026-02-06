В Северной Осетии создадут 19 пожарных частей республиканского подчинения

Глава МЧС России Александр Куренков призвал власти Северной Осетии срочно создать 19 региональных пожарных подразделений, пишет «Интерфакс».

Федеральные силы ГПС сейчас прикрывают лишь часть территории республики, оставляя без защиты 101 населенный пункт с населением свыше 40 тыс. человек. Об этом Александр Куренков заявил во Владикавказе на встрече с главой региона Сергеем Меняйло 5 февраля 2026 года.

Регион не располагает собственной субъектовой пожарной охраной — редкость для субъектов РФ. Федеральные подразделения МЧС физически не успевают добираться до отдаленных горных сел из-за сложного рельефа и протяженных расстояний. Анализ МЧС выявил пробелы: в Алагирском, Ирафском и Моздокском районах техника и люди приезжают слишком поздно, что увеличивает ущерб и риски для жизни. Куренков подчеркнул: только федеральные силы обслуживают всю республику площадью 7982 км с населением около 700 тыс. человек, но их 15–20 постов не покрывают 30% территории.

Стороны договорились начать с трех новых частей на первом этапе — именно в Алагирском, Ирафском и Моздокском районах. Эти подразделения закроют 32 населенных пункта, где живут более 22,5 тыс. человек, и сократят время прибытия к месту вызова вдвое. Полный план предусматривает поэтапное развертывание всех 19 частей за 2–3 года с финансированием из республиканского и федерального бюджетов. Куренков отметил, что аналогичные меры уже сработали в других регионах СКФО, где время реагирования упало на 40%.

Встреча прошла на фоне роста числа пожаров: с начала 2026 года в Северной Осетии зафиксировали 33 возгорания, к счастью, без погибших. Министр посетил ГУ МЧС по региону, наградил отличившихся огнеборцев и обсудил безопасность курорта «Мамисон», где уже действует аварийно-спасательный пост, а скоро появится полноценная пожарная часть. Сергей Меняйло поддержал инициативу и поручил подготовить проект бюджета на 2026–2027 годы.

Станислав Маслаков