Спрос на перелеты из аэропортов Кубани в январе вырос на 14%

В январе 2026 года спрос на авиаперелеты из аэропортов Краснодарского края — Краснодара, Сочи и Геленджика — увеличился на 14% по сравнению с декабрем 2025 года. Об этом «Бизнес ФМ Краснодар» сообщили аналитики сервиса «Туту.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основной объем перевозок пришелся на внутрирегиональные направления: перелеты внутри Краснодарского края составили около 30% всех авиапутешествий по России. Второе место по популярности заняла Москва с долей 10%, далее следуют Ростовская область и Санкт-Петербург.

В международном сегменте наибольший спрос зафиксирован на рейсы в Армению и Турцию, на которые суммарно пришлось порядка 80% зарубежных перелетов. При этом наиболее заметную динамику роста пассажиропотока продемонстрировали направления в Таиланд — более чем вдвое, а также во Вьетнам, на Сейшелы, в Швейцарию и ОАЭ. Средняя стоимость авиабилета туда-обратно в январе, по данным сервиса, составила около 26 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков