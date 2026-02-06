В Минводах замдиректора газовой компании осудили хищение 18 млн рублей

Минераловодский районный суд признал виновным бывшего заместителя исполнительного директора местной газораспределительной компании. Он получил четыре года колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Суд доказал сговор с руководителем подрядной фирмы при строительстве газопровода в поселке Змейка, сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

В 2017 году газовые компании из Новосибирска и Минеральных Вод заключили договор на возведение распределительного газопровода среднего давления. Этот проект обеспечивал газификацию поселка Змейка в Минераловодском городском округе Ставропольского края. Общий объем работ включал прокладку сети и монтаж специализированных конструкций.

С апреля по ноябрь 2017 года подсудимый координировал выполнение части работ. Он вступил в сговор с главой коммерческой организации, которой поручили изготовить страховочные рельсовые пакеты и проложить участок газопровода. Они оформили договор, но фактически завысили объемы операций и исказили данные о материалах.

Подсудимый лично составил акты выполненных работ с ложными сведениями. Документы отражали нереальные объемы строительно-монтажных операций и расход материалов, которых не существовало. Компания оплатила эти акты, перечислив подрядчику свыше 18 млн руб. Такой ущерб квалифицировали как особо крупный по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Минераловодская межрайонная прокуратура доказала использование служебного положения подсудимого. Его статус позволил контролировать документацию и платежи внутри газораспределительной компании. Суд учел позицию гособвинения и назначил максимальное наказание с учетом сговора.

Помимо четырех лет лишения свободы, суд запретил осужденному занимать управленческие должности в строительстве на два года. Потерпевшая компания взыщет весь ущерб — 18 млн руб. — через гражданский иск, который суд удовлетворил полностью.

Приговор не вступил в силу: защита может подать апелляцию. Дело второго участника сговора — руководителя подрядчика — выделили в отдельное производство. Прокуратура Ставропольского края продолжает расследование.

Станислав Маслаков