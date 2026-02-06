В «Домодедово» и «Жуковском» ввели ограничения на взлет и посадку

В аэропортах «Домодедово» и «Жуковском» ввели ограничения на взлет и посадку самолетов. Как сообщили в Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

О введении ограничений пресс-служба Росавиации сообщила в 11:16 мск. В 10:45 из «Домодедово» вылетел последний рейс (Москва — Бишкек). Задерживаются 12 рейсов, посадка на них окончена, следует из табло на сайте аэропорта.

В «Жуковском» задержан один рейс «Москва — Душанбе», он был назначен на 12:00, но вылетит в 13:30.