Гладков: полностью восстановить электроснабжение Белгорода пока не удается

По состоянию на утро пятницы, 6 февраля, аварийным бригадам не удалось в полном объеме восстановить подачу электроэнергии в Белгороде. Восстановительные работы продолжаются. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

В ночь на 6 февраля Белгород вновь подвергся ракетному удару. Сигнал ракетной опасности прозвучал около полуночи. По предварительным данным, пострадавших нет. Вячеслав Гладков заявил о «большом объеме повреждений энергетической инфраструктуры города Белгорода, Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского, Яковлевского округов». Зафиксированы сбои в подаче электроэнергии, воды и тепла. Власти приняли решение не разворачивать пункты временного размещения и обогрева.

«Более подробно сказать не могу, потому что мы понимаем, что враг внимательно анализирует текущую ситуацию»,— подчеркнул губернатор в ночном обращении.

Восстановительные работы шли всю ночь по уже отработанным алгоритмам. По информации мэра Белгорода Валентина Демидова, сейчас задействована резервная генерация для подключения многоквартирных домов, соцобъектов и объектов водоканала. Школы и детские сады работают в обычном формате, но у родителей есть право оставить ребенка дома. Больницы и поликлиники функционируют в штатном режиме. Светофоры в некоторых частях города не работают — на 15 перекрестках выставлены регулировщики.

«В тех микрорайонах Белгорода, где нет электроэнергии, можно зайти в учреждения областной и муниципальной собственности (дома культуры, библиотеки, ФОКи и прочие) и бесплатно зарядить телефон. Конечно, это не касается детских садов, школ и учреждений СПО. Есть нормы антитеррористической защищенности, требования по защите жизни и здоровья детей. Для нас это самое главное»,— добавил Вячеслав Гладков.

Белоблводоканал утром 6 февраля информирует об аварийных отключениях в ряде муниципальных округов. Телефон контактного центра водоканала, временно не работавший в ночное время, сейчас доступен.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщил, что в Белгородскую область прибыли 30 мобильных электростанций, пять топливозаправщиков и более 50 спасателей МЧС России для восстановления объектов энергетики после атак ВСУ.

Денис Данилов