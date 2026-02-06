Крымчане потратили на покупку недвижимости более 22,1 млрд рублей в 2025 году

Жители Крыма и Севастополя в 2025 году приобрели недвижимость при финансовой поддержке «Сбера» на сумму свыше 22,1 млрд руб., что на 30% превышает показатели предыдущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Юго-Западного банка Сбербанка.

Большую часть средств — 13,3 млрд руб. (60% от общего объема) — жители полуострова направили на приобретение квартир в строящихся домах. Около 6 млрд руб. (27%) потратили на загородную собственность, включая покупки по госпрограммам поддержки. Из этой суммы 2,6 млрд руб. выдали на индивидуальное жилищное строительство.

На вторичное жилье пришлось примерно 1,8 млрд руб. — 8% от всех ипотечных выдач. Клиенты также использовали банковские услуги для покупки гаражей, машино-мест и коммерческих помещений.

«Теперь жители полуострова стали чаще выбирать строящееся жилье, предпочитая жить в современных жилых комплексах с удобной планировкой и инфраструктурой»,— отметил управляющий отделением Сбербанка в Республике Крым и Севастополе Андрей Подсвиров.

По словам эксперта, рынок недвижимости растет благодаря программам государственной поддержки, расширяющим возможности для покупки жилья. Для сравнения, в 2024 году крымчане чаще всего оформляли жилищные займы на загородную недвижимость (53%), на втором месте находились новостройки (34%). Готовое жилье приобретали 10% заемщиков.

Банк также зафиксировал повышенный интерес к кредитованию под залог недвижимости — в 2025 году провели свыше 530 таких сделок на общую сумму более 950 млн руб. Это почти вдвое превышает показатели 2024 года как по количеству операций, так и по объему средств.

Никита Бесстужев