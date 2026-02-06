Топ-менеджера компании «ТВЭЛ» арестовали по делу о даче взятки в крупном размере

Железнодорожный районный суд Новосибирска арестовал директора бизнес-направления «Специальная химия» в АО «ТВЭЛ» (топливная компания «Росатома») Михаила Метелкина по делу о даче взятки в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Директор бизнес-направления «Специальная химия» в АО «ТВЭЛ» Михаил Метелкин в суде (6 февраля 2026 года)

Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области Директор бизнес-направления «Специальная химия» в АО «ТВЭЛ» Михаил Метелкин в суде (6 февраля 2026 года)

По версии следствия, в период с июля 2020 года по апрель 2022 года обвиняемый передал руководству ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» 950 тыс. руб. за ускорение сроков оплаты по договорам поставки сырья и за его приемку с опережением установленных графиков.

В пресс-службе уточнили, что противоправная деятельность была выявлена в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников УФСБ России по региону. Михаил Метелкин обвиняется в даче взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Обвиняемый заключен под стражу до 28 марта 2026 года.