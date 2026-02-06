США начали изучать варианты создания переходного правительства для Ирана

Администрация США тайно прорабатывает вариант формирования временного правительства для Ирана на случай кризиса власти в стране. Об этом сообщает The National со ссылкой на источники.

Как пишет издание, «зять президента Джаред Кушнер вплотную вовлечен в процесс». По данным источника, он помогает собрать группу ирано-американских бизнесменов для консультаций по созданию переходной администрации.

Американская сторона намерена провести встречу с иранскими оппозиционерами в Палм-Бич (Флорида) в ближайшие дни. Не ясно, состоится ли встреча в резиденции президента Мар-а-Лаго или в другом месте. В Белом доме отказались комментировать информацию.