Между Петербургом и Бразилией могут запустить прямую судоходную линию

Россия и Бразилия обсуждают запуск прямой судоходной линии между Санкт-Петербургом и бразильскими портами. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам заседания двусторонней комиссии высокого уровня в Бразилиа. Инициатива направлена на развитие торговли и логистических связей между странами.

Открытие линии позволит значительно ускорить и упростить доставку грузов. Ранее о переговорах по организации контейнерного сервиса сообщал министр транспорта РФ Андрей Никитин. Транспортная группа Fesco планировала запустить подобную линию во втором полугодии 2025 года для перевозки рефрижераторных и сухих контейнеров.

Стороны признали необходимость более эффективного использования логистического потенциала. Реализация проекта может стать важным шагом в укреплении экономического сотрудничества и диверсификации транспортных маршрутов между Россией и странами Латинской Америки.

Андрей Маркелов