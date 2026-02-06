Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Между Петербургом и Бразилией могут запустить прямую судоходную линию

Россия и Бразилия обсуждают запуск прямой судоходной линии между Санкт-Петербургом и бразильскими портами. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам заседания двусторонней комиссии высокого уровня в Бразилиа. Инициатива направлена на развитие торговли и логистических связей между странами.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Открытие линии позволит значительно ускорить и упростить доставку грузов. Ранее о переговорах по организации контейнерного сервиса сообщал министр транспорта РФ Андрей Никитин. Транспортная группа Fesco планировала запустить подобную линию во втором полугодии 2025 года для перевозки рефрижераторных и сухих контейнеров.

Стороны признали необходимость более эффективного использования логистического потенциала. Реализация проекта может стать важным шагом в укреплении экономического сотрудничества и диверсификации транспортных маршрутов между Россией и странами Латинской Америки.

Андрей Маркелов

