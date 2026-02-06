ВСУ атаковали энергообъекты Брянской области с применением HIMARS и дронов

Вооруженные силы Украины нанесли комбинированный удар по инфраструктуре Брянской области, использовав РСЗО HIMARS и реактивные беспилотники самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его данным, в результате атаки были обесточены несколько населенных пунктов Клинцовского района. «Благодаря слаженной и профессиональной работе всех аварийных служб энергоснабжение было оперативно восстановлено», — заявил губернатор.

Всего за ночь над регионом, по словам Богомаза, сбили 26 дронов. Жертв и разрушений нет. Ранее о масштабных повреждениях энергообъектов после обстрелов сообщили власти Белгородской области.