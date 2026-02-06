Бывший проректор УрГЭУ получил условный срок за взятки за зачеты и экзамены

В Екатеринбурге бывший проректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Михаил Панов получил 3,5 года лишения свободы условно за получение взяток от студентов за положительные оценки на зачетах и экзаменах. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, он признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде денег за незаконные действия).

Фото: Прокуратура Свердловской области

Ленинский районный суд Екатеринбурга также установил Михаилу Панову испытательный срок в 2,5 года, оштрафовал на 100 тыс. руб. и взыскал сумму взятки — 68 тыс. руб. В течение трех лет ему запрещено заниматься педагогической деятельностью.

Уголовное дело Михаила Панова поступило в суд в мае 2025 года. Следствие установило, что проректор, заведующий кафедрой информационных технологий и статистики, с декабря 2024 года по январь 2025 года получил взятки от троих студентов второго курса за проставление зачета по дисциплине «разработка многоуровневых приложений» и отметку о сдаче экзамена по дисциплине «объективно-ориентированное программирование». Эти предметы они не сдавали, деньги перевели на его карту. Дело было возбуждено после прокурорской проверки.

Ирина Пичурина