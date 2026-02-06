Прокуратура Кубани предупредила о мошенничестве с возвратом переплаты за отопление

Прокуратура предупредила о распространении новой мошеннической схемы, связанной с обещаниями возврата переплаты за отопление. По данным надзорного ведомства, в текущем отопительном сезоне гражданам все чаще поступают электронные сообщения с предложением получить якобы излишне уплаченные средства за коммунальную услугу.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Злоумышленники предлагают перейти по ссылке для «перевода» денежных средств, однако такие действия могут привести к списанию денег с банковского счета или получению доступа к учетной записи на портале «Госуслуги». В прокуратуре подчеркивают, что управляющие и ресурсоснабжающие организации не возвращают переплату путем фактического перечисления средств гражданам: перерасчет производится путем учета соответствующей суммы в платежах за следующий расчетный период.

Надзорное ведомство призывает граждан соблюдать осторожность и не переходить по ссылкам, поступающим с неизвестных номеров.

Вячеслав Рыжков