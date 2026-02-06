Несколько частных домов в Орловской области пострадали при ракетном ударе

Ночью в Орловской области были уничтожены две вражеские ракеты. Предварительно, в результате никто не пострадал, однако при падении обломков получили разрушения остекление нескольких частных домов и газопровод низкого давления. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что газоснабжение уже восстановлено. Продолжается работа сотрудников МЧС и правоохранителей.

Ночью в области один раз объявлялась ракетная опасность — она действовала с 4:45 до 4:57.

Атакам БПЛА Орловская область ночью не подвергалась. Над Черноземьем сбили 11 дронов — десять над Белгородской областью и один над Липецкой.

Алина Морозова