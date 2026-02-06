Ночью над Черноземьем сбили 11 беспилотников

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили над Россией 38 беспилотников, в том числе 11 над Черноземьем. Десять дронов сбили над Белгородской областью, еще один — над Липецкой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ночью сообщил об обстреле областного центра со стороны Украины. По его словам, пострадавших нет, но зафиксированы серьезные разрушения энергообъектов в Белгороде, Белгородском, Ракитянском, Борисовском, Грайворонском и Яковлевском округах.

В Липецкой области власти не прокомментировали атаку.

Прошлой ночью дежурные средства ПВО сбили над Черноземьем восемь беспилотников — все они были ликвидированы над Белгородской областью.

Алина Морозова