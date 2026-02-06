Из Ростовской области в Абхазию поставили 8,9 тонны молочной продукции

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия оформило экспорт 8,9 т готовой молочной продукции в Абхазию. Процедуры досмотра и оформления проходили с 26 по 30 января 2026 года в местах полного таможенного оформления Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Россельхознадзора, продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и полностью соответствует требованиям страны-импортера. Качество и безопасность товаров подтверждены результатами лабораторных исследований, которые провел Донской филиал ФГБУ «ЦОК АПК».

При мониторинге данных ФГИС «ВетИС» компонент «Меркурий» в части законности происхождения экспортируемой продукции нарушений не обнаружено.

Валентина Любашенко