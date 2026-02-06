Wildberries откроет четырехзвездочный отель в Турции

Сервис путешествий WB Travel от Wildberries & Russ (РВБ) совместно с туроператором Fun&Sun запустит собственный отель в Турции. Первых постояльцев четырехзвездочный объект в Кемере примет 1 мая 2026 года, сообщили ТАСС в пресс-службе РВБ.

Отель расположен на второй береговой линии с собственным пляжем. Инфраструктура включает бассейн, водные горки и рестораны. Акцент сделан на семейном отдыхе: предусмотрены детский ресторан, круглосуточный уголок для мам и зона для стирки вещей.

Сейчас на объекте идет ремонт с полным обновлением номеров и общественных зон. Это будет второй проект бренда WB Travel. Первый отель откроется в Египте 15 февраля. До конца года компания планирует запустить еще несколько гостиниц в обеих странах.