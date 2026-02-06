Обед заказан курьеру

Самым популярным каналом продаж готовой еды в России стали службы доставки: почти половина потребителей выбирают подобные сервисы. Еще год назад только около трети покупателей пользовались таким форматом. В то же время граждане стали меньше покупать готовую еду в гипермаркетах — этот сегмент розничной торговли в целом сейчас переживает не самый лучший период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как следует из предоставленных “Ъ” данных аналитической компании «Нильсен», 46% опрошенных респондентов в 2025 году покупали готовую еду, заказывая ее в службах доставки. В 2024 году доля таких потребителей была меньше — 30%. Второе место в списке каналов продаж такой продукции сохранили за собой супермаркеты, где в прошлом году готовую еду покупали 44% респондентов, в позапрошлом — 37%.

Судя по данным аналитиков, службы доставки и супермаркеты нарастили свои доли на рынке продаж готовой еды за счет гипермаркетов.

Канал гипермаркетов традиционно был силен с точки зрения готовой еды, так как в них игроки размещали островки такой продукции, но сейчас потребителей этим особо не привлечь, отмечает директор по аналитике и консалтингу «Нильсена» Марина Волкова. По ее словам, тем не менее гипермаркеты продолжают развивать направление готовой еды, но часть такой продукции реализуют, привлекая сторонние сервисы доставки.

Сегмент гипермаркетов сейчас в целом испытывает сложности из-за падения трафика, этот формат, в отличие от середины 2000-х годов, теряет популярность у российских потребителей. В результате ритейлеры вынуждены сокращать число таких магазинов. За девять месяцев 2025 года количество гипермаркетов по всей РФ снизилось на 1,6%, до 1 тыс., следует из подсчетов Infoline.

Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская отмечает, что российские покупатели все чаще отдают предпочтение компактным и удобным магазинам в шаговой доступности от дома. Поэтому, добавляет она, в таких точках продаж также активно реализуется готовая еда, хотя и не в таком широком ассортименте, как в супермаркетах.

В ответ на растущий интерес онлайн-ритейлер «Самокат» расширил свой ассортимент: в 2025 году в категории «Кулинария» появилось на 65% больше новинок по сравнению с 2024 годом, говорит руководитель категории «Фреш» компании Алексей Панов.

Ритейлеры также отмечают смену тренда. Уже сейчас доля проникновения готовой еды в чеки существенно выше в онлайн-каналах по сравнению с традиционными магазинами, сообщили “Ъ” в Х5 (развивает сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»). К 2028 году X5 планирует увеличить долю онлайна в продажах готовой еды до 20%.

В «Магните» отмечают, что онлайн-каналы продаж готовой еды растут немного быстрее офлайн-продаж за счет сохраняющегося тренда на экспресс-доставку, а также повышения скорости сервиса со стороны ритейлеров. В структуре продаж «Яндекс Лавки» доля готовой еды уже достигает 25% и продолжает расти в регионах, где рост продаж достигает более 90% год к году.

Впрочем, по объему продаж готовой еды онлайн-сегмент пока остается лишь на третьем месте, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

В 2025 году продажи превысили 170 млрд руб., увеличившись на 25% год к году. Крупнейшим каналом по продажам готовой кулинарии остаются супермаркеты, продажи в которых приблизились к 240 млрд руб., что на 10% больше год к году, и мягкие дискаунтеры с объемом продаж более 210 млрд руб., что больше на 35% год к году, добавляет эксперт.

Но развитие сегмента готовой еды в будущем может замедлиться. Это связано с нехваткой производственных мощностей в удаленных регионах, например на Дальнем Востоке. Локальные компании по выпуску такой продукции не имеют достаточных компетенций, а федеральным сетям невыгодно доставлять уже готовую продукцию на большие расстояния из-за серьезных логистических затрат (см. “Ъ” от 5 декабря 2025 года).

Алина Мигачёва