Движение поездов после повлиявшего на рейсы в Сочи ЧП восстановили

Железнодорожники восстановили движение поездов на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, из-за происшествия на которой ранее возникли задержки пассажирских составов, следующих в направлении Сочи, Новороссийска и других городов Краснодарского края и не только. Открытие второго пути на станции Юго-Восточной железной дороги состоялось 6 февраля в 6:09 мск, сообщили в РЖД.

Авария на инфраструктуре напрямую повлияла на железнодорожное сообщение с югом России. В предыдущие сутки поезда, следующие в Сочи и из курортного региона, курсировали с отклонением от установленного графика. В частности, с задержками шли составы Москва—Адлер, Адлер—Москва, Имеретинский Курорт—Нижний Новгород, а также поезда в направлении Новороссийска. Для обеспечения движения пассажирских поездов на период восстановительных работ применялась временная схема пропуска через грузовой парк станции Кочетовка, что позволило сохранить транспортное сообщение, но неизбежно отразилось на расписании.

После ввода второго пути РЖД принимают комплекс мер, направленных на сокращение времени задержек и поэтапное возвращение поездов, следующих в Сочи и другие города черноморского побережья, к штатному графику. В компании отмечают, что приоритетом остается оперативная перевозка пассажиров и минимизация неудобств, связанных с последствиями происшествия.

В ликвидации последствий аварии были задействованы около 250 железнодорожников, восстановительные и пожарные поезда, а также специализированная техника. В ходе работ специалисты убрали сошедшие с рельсов вагоны-цистерны, уложили порядка 100 м нового железнодорожного полотна и выполнили необходимые технические мероприятия для возобновления движения. Координацию восстановительных работ обеспечивал оперативный штаб РЖД под руководством главы компании Олега Белозёрова.

Напомним, инцидент произошел 4 февраля в 15:34 мск на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области. Там произошел сход вагонов грузового поезда, перевозившего цистерны с бензином, с последующим возгоранием груза. Пожар был оперативно локализован, однако происшествие потребовало временного ограничения движения и проведения масштабных восстановительных работ.

В РЖД подчеркивают, что ситуация на участке находится под контролем, а восстановление полноценного движения позволит стабилизировать расписание поездов, следующих в Сочи и другие курортные направления, в ближайшее время.

