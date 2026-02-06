Троих пострадавших при нападении в школе Красноярска вывели из ожогового шока

Трое детей, пострадавших при нападении восьмиклассницы в одной из школ Красноярска, выведены из ожогового шока. Они остаются в отделении реанимации ожогового центра краевой клинической больницы. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

Родителям разрешили посетить детей в ожоговом центре. Все лекарства и расходные материалы, необходимые для лечения пострадавших, имеются в больнице в полном объеме, отметили в минздраве. Еще одна пострадавшая продолжает лечение в детском нейрохирургическом отделении больницы №20. Ее состояние стабильное с положительной динамикой.

4 февраля школьница бросила в кабинет горящую тряпку и несколько раз ударила детей молотком. Девушку задержали, а после направили в ИВС. От действий школьницы пострадали пятеро детей. Позднее одна из пострадавших отказалась от госпитализации. Уголовное дело расследуется по статьям — 105 УК (покушение на убийство), 293 УК (халатность) в отношении системы органов профилактики, 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении сотрудников охранных учреждений.