На Кубани спрос на товары для строительства и ремонта сократился на 4%

В Краснодарском крае количество покупок товаров для строительства и ремонта в 2025 году сократилось на 4%. При этом оборот рынка вырос на 9%. Медианная цена такой покупки составила 11,1 тыс. руб., что на 13% выше уровня прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

«В 2025 году в секторе непродовольственных товаров в целом, а также в категории строительства и ремонта в частности наблюдалось снижение штучных продаж. Такое поведение покупателя проявилось преимущественно в офлайн-форматах торговли. В онлайн-секторе, за счет развивающегося омниканального подхода, число покупок росло. Оборот сектора обеспечивает в основном ценовая составляющая. В топ продаж вошли строительные сухие смеси, средства для покраски и косметических работ (клей, краски, обои и др.), ручной и электроинструмент, материалы для напольного и настенного покрытия. Покупательский трафик обеспечивают, как правило, ремонтные нужды владельцев новых квартир и потребности в ремонте арендной жилплощади (на фоне роста стоимости аренды жилья) в крупных городах»,— прокомментировали эксперты «Чек Индекса».

Генеральный директор ООО «Комбинат стеновых материалов Кубани» Дмитрий Гризодубов рассказал, что возглавляемое им предприятие (производит и продает газобетонные блоки автоклавного твердения под торговой маркой «ВКБлок») в прошлом году старалось балансировать между производительностью и рыночным спросом, но рынок, по наблюдениям эксперта, в целом просел примерно на 10%. «В связи с ужесточением условий ипотечного кредитования и высокой ключевой ставкой строительный сегмент получил негативный эффект»,— констатировал Дмитрий Гризодубов.

Рынок действительно проходит период перестройки, считает генеральный директор АО «Силикат» Григорий Лашин. «Где-то спрос может снизиться, где-то — сместиться в другие форматы. Но строительство не остановится: есть жилье, инфраструктура, промышленность, плюс большой пласт реконструкции и обновления существующего фонда. Скорее к 2030 году мы увидим перераспределение — вырастет доля материалов, которые дают понятную экономику, скорость монтажа и высокое качество, проверенное временем»,— допускает эксперт.

Маргарита Синкевич