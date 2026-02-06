Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Екатеринбуржца оштрафовали на 300 тыс. рублей за донаты запрещенной организации

Жителя Екатеринбурга Ивана Гутова Железнодорожный районный суд города оштрафовал на 300 тыс. руб. по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ по обвинению в финансировании экстремистской деятельности запрещенной организации, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд установил, что екатеринбуржец после того, как посмотрел на YouTube видео, перешел по указанной в нем ссылке. Там он оформил ежемесячный автоплатеж в пользу организации, признанной экстремистской в России. Его действия были квалифицированы как систематическое предоставление денежных средств для обеспечения деятельности запрещенной структуры.

На суде Иван Гутов полностью признал вину и раскаялся. Он заявил, что не поддерживает деятельность этой организации и осознал ошибочность своего поступка. Штраф был назначен с учетом признания вины и раскаяния. Кроме того, суд постановил взыскать средства, использованные для финансирования экстремистской деятельности. Приговор в силу не вступил.

Напомним, летом 2025 года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 500 тыс. руб. местного жителя за финансирование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; ликвидированный иноагент; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена). Он посмотрел ролик организации на YouTube и отправил ей несколько донатов.

Ирина Пичурина

