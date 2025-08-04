Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Екатеринбуржца оштрафовали на 500 тыс. рублей за донаты запрещенному фонду

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 500 тыс. руб. местного жителя за финансирование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; ликвидированный иноагент; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Его судили по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности, а именно предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации). Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, следствие установило, что екатеринбуржец с телефона на YouTube-канале оппозиционного политика Алексея Навального посмотрел ролик, в котором участники запрещенной в РФ организации открыли сбор средств на поддержку «команды» умершего оппозиционера. После просмотра уралец перешел по ссылке и оформил ежемесячный автоматический платеж. Таким образом, деньги были отправлены несколько раз.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все