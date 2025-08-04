Екатеринбуржца оштрафовали на 500 тыс. рублей за донаты запрещенному фонду

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 500 тыс. руб. местного жителя за финансирование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; ликвидированный иноагент; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Его судили по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности, а именно предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации). Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, следствие установило, что екатеринбуржец с телефона на YouTube-канале оппозиционного политика Алексея Навального посмотрел ролик, в котором участники запрещенной в РФ организации открыли сбор средств на поддержку «команды» умершего оппозиционера. После просмотра уралец перешел по ссылке и оформил ежемесячный автоматический платеж. Таким образом, деньги были отправлены несколько раз.

Ирина Пичурина