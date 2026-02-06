В Якутске арестовали пятерых полицейских по делу о пытках задержанного

Якутский городской суд арестовал пятерых сотрудников полиции по делу о превышении полномочий. Полицейских обвиняют в совершении пыток над задержанным, повлекших его смерть. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, в октябре 2025 года оперуполномоченные проводили обыск в доме в микрорайоне Махра. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские получили сведения о том, что мужчина может быть причастен к обороту наркотиков. Сотрудники доставили его в отделение полиции и применили к нему пытки, чтобы получить сведения о причастности задержанного к сбыту наркотиков. Через несколько дней мужчина скончался в больнице от полученных травм.

Защита обвиняемых просила суд отправить фигурантов под домашний арест. Инстанция не удовлетворила требование. Обвиняемых заключили под стражу на срок 1 месяц 19 суток. Арест продлится до 21 марта 2026 года.

Возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий, повлекших смерть потерпевшего (ч. 5 ст. 286 УК РФ), с применением насилия и пыток группой лиц по предварительному сговору, а также об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Дела соединены в одно производство, сообщили в суде.