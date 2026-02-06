Минфин США продвигает закон для противодействия Китаю в сфере цифровых активов

Министр финансов США Скотт Бессент, выступая в четверг перед банковским комитетом Сената, предупредил о стремлении Китая к доминированию в сфере цифровых активов. Он настаивал на принятии в США «Закона о прозрачности цифровых активов», который позволил бы противостоять усилиям Гонконга по развитию отрасли и сохранить мировое финансовое лидерство. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Глава Минфина привел сенаторам сообщения о том, что китайские цифровые активы обеспечены чем-то иным, кроме юаня, например золотом. Однако подтвердить это власти США пока не могут. На встрече звучали предположения, что Китай будет использовать цифровые активы и блокчейн для «создания альтернативы американскому финансовому лидерству». Скотт Бессент выразил уверенность в том, что при двухпартийной поддержке законопроекта провести закон «через все рамки» удастся уже в этом году.

В Гонконге с конца 2022 года действуют режимы лицензирования на централизованных криптобиржах и для эмитентов стабильных монет. С того же момента компаниям разрешено запускать биржевые фонды (ETF), которые напрямую инвестируют в основные криптовалютные токены.

Дональд Трамп в июле 2025 года подписал закон Genius Act, устанавливающий нормативную базу для стабильных монет, обеспеченных долларами. Сенат сейчас пытается продвинуть «Закон о прозрачности рынка цифровых активов» — законопроект обеих партий, направленный на установление режима регулирования крипторынка. Однако ему сопротивляются игроки отрасли.

Эрнест Филипповский