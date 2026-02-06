Перевозившего в салоне машины более 100 литров алкоголя водителя остановили в Купчино

Около двух часов дня 4 февраля сотрудники Госавтоинспекции остановили в Купчино автомобиль Ford Transit, водитель которого перевозил в салоне более 100 литров алкогольной продукции, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Объяснить происхождение груза и представить необходимые документы 57-летний водитель не смог. Его и автомобиль доставили в 12-й отдел полиции УМВД РФ по Фрунзенскому району для дальнейшей проверки.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что полицейские изъяли у жителя Ленобласти в Заполье почти 400 литров суррогатного алкоголя.

Андрей Маркелов