Экс-зам главного инженера «Газпром газораспределение Ижевск» осужден за взятку

Бывший заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределение Ижевск» Алексей Самков приговорен к восьми годам лишения свободы за получение взятки в крупном размере (ст 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебное заседание по делу Алексея Самкова 3 июня

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Судебное заседание по делу Алексея Самкова 3 июня

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Суд установил, что с апреля 2020 года по октябрь 2022 года фигурант получил более 590 тыс. руб. от руководителя ООО «Измерительные системы» через посредника. Взятка была выплачена за заключение договора на услуги по подключению и отключению газового оборудования, а также за предоставление персональных данных абонентов для привлечения новых клиентов.

Суд назначил наказание в виде восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штраф в размере пятикратной суммы взятки (более 2,9 млн руб.) и лишение права занимать определенные должности на срок три года. Также принято решение о конфискации у Алексея Самкова денежных средств и имущества на сумму взятки.

Анастасия Лопатина