Чиновника из Приангарья осудили на 12 лет за взятку

Слюдянский районный суд Иркутской области вынес приговор в отношении 60-летнего местного жителя, ранее занимавшего пост заместителя мэра района. Его признали виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий. Мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима, сообщила прокуратура.

Суд установил, что с 2019 по 2022 год мужчина подписывал фиктивные акты приемки выполненных работ по муниципальному контракту на строительство школы в городе Слюдянка. При этом часть работ не была завершена в срок, но их оплата производилась в соответствии с контрактными обязательствами. По версии следствия, ущерб бюджету составил 18 млн руб.

Кроме того, бывший заммэра в 2022 году договорился о получении взятки в 1,5 млн руб. за «беспрепятственное подписание актов приемки работ по контрактам на проведение капремонта» в образовательных учреждениях района. При этом фактически он получил лишь часть взятки в размере 250 тыс. руб.

Помимо 12 лет колонии строгого режима бывшему чиновнику назначили штраф в размере 15 млн руб. Суд также запретил ему занимать определенные должности в течение 10 лет.

По информации «Ъ», речь идет о Юрии Азорине. Уголовное дело в его отношении было возбуждено по материалам УФСБ России по Иркутской области в феврале 2023 года. В суде дело рассматривалось с февраля 2024 года.

Влад Никифоров