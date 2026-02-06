Усыпление отловленных бродячих собак в Туве приостановлено после решения суда

Правительство Тувы своим решением приостановило действие п. 12 порядка введения экстраординарной ситуации в области обращения с безнадзорными животными. Соответствующее постановление издано 5 февраля.

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

В нем указывается, что такое решение принято на основании определения Верховного суда республики, вынесенного по иску Виталия Онопко. По данным суда, иск был подан в декабре прошлого года и частично удовлетворен 3 февраля. Ответчиком выступал верховный хурал.

Порядок введения экстраординарной ситуации был утвержден региональным кабмином в декабре 2024 года. В п. 12 документа указывается, что «животные, доставленные в пункт временного содержания в период экстраординарной ситуации и не нашедшие хозяев, по истечении 14 календарных дней подлежат умерщвлению».

Режим экстраординарной ситуации в столице Тувы Кызыле вводился уже дважды — в начале и в конце 2025 года. Во втором случае — с 10 декабря на два месяца.

Валерий Лавский