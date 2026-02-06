В Госдуме подготовили законопроект о регулировании робототехники

Депутаты Госдумы разработали первый в России законопроект, комплексно регулирующий отношения в сфере робототехники и беспилотных систем. Об этом сообщил автор инициативы, первый зампредседателя комитета по региональной политике Сергей Морозов.

Документ под названием «О робототехнике и автономной беспилотной системе в РФ» планируется вынести на общественное обсуждение до конца февраля, после чего внести в Госдуму. Как уточнил господин Морозов «Ведомостям», текущая версия пока не обсуждалась в комитете и с отраслевым сообществом.

Законопроект впервые на законодательном уровне дает определения ключевых понятий, таких как «робототехническая система» и «искусственный интеллект», и устанавливает правовые требования на всех этапах — от разработки до эксплуатации. Основным принципом является приоритет безопасности человека: ответственность за действия робота всегда остается за физическим или юридическим лицом.

Документ также вводит специальные правовые статусы для организаций, инвестирующих в разработку «умных» систем, и для специализированных территорий, таких как технопарки робототехники. Предусмотрены меры господдержки отечественных разработчиков, экспериментальные правовые режимы («регуляторные песочницы») и обязательное страхование гражданской ответственности для систем повышенного риска.

Параллельно правительство завершает работу над отдельным законопроектом об искусственном интеллекте. Как выяснил “Ъ”, концепция документа, обсуждавшаяся 4 февраля у вице-премьера Дмитрия Григоренко, перешла в стадию технико-юридического оформления. Регулирование планируется мягким, чтобы не препятствовать развитию бизнеса, однако использование ИИ в криминальной активности будет считаться отягчающим обстоятельством.

